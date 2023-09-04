فيتوريا يستقبل الرباعي الجديد في المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس

استقبل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي وهم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وأكد فيتوريا خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة أنه يتابعهم منذ فترة ، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة .

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وانطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .