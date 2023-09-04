الأربعاء.. 4 حفلات متتالية ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يقام مساء الأربعاء المقبل، الموافق 6 سبتمبر الجاري، 4 حفلات متتالية، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

فى الثامنة مساء، على مسرح المحكى، تقدم مجموعة التشيللو ستيت أوف هارمونى عدد من الألحان العربية والأجنبية الشهيرة منها: "العاصفة، وتوبة، والنمر الوردي، وميدلي عمر خيرت، والأب الروحى، وميدلي الأفلام العربية، وألف ليلة وليلة" وغيرها.

وفى التاسعة مساء، تقدم المغنية نسمة محجوب مختارات من أعمالها التي نالت شهرة منها: "يا محروسة، وكل شمس وليها ضل، وعلى طبيعتى، ويا غاوى هروب، ومستغربة، وليالى أوجينى، وعابر سبيل" بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية.

يعقبها في العاشرة مساء، تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها: "بالي معاك، وهالأسمر اللون، وعلى موج البحر، وهنعيش ونشوف" وغيرها.

كما يقام على المسرح الخارجي في السابعة مساء، حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله، وسيد إمام، ويقدمان العديد من أعمال الفلكلور الشعبى.

وتستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، حتى ٧ سبتمبر الجاري، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.