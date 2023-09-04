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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا .. دورة تدريبية عن أساسيات الموسيقى والغناء في مكتبة مصر الجديدة

مكتبه مصر الجديدة
مكتبه مصر الجديدة
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تنظم مكتبة مصر الجديدة غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا دورة تدريبية لتعليم الموسيقى للاطفال والنشء حتى عمر 19 عام ، تتضمن مجموعة من ورش العمل التى تسهم في مساعدة المواهب الناشئة والباحثين عن البيئة المتكاملة للتخصص في تقديم وإنتاج المحتوى الفني، حيث تقدم أفكارًا جديدة تتوافق مع متطلبات المحتوى الموسيقي في بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية.

وقال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إن الدورة التدريبية تنفذها المكتبة التابعة للجمعية  بالتعاون مع كورال هارمونى عربى كيدز  لتعليم الغناء وتنميه موهبه الأطفال  ، مشيرا الى ان الدورة التدريبية تبدأ من الساعة الرابعة من عصر غد الثلاثاء وتشمل  8 حصص في يومى الثلاثاء والجمعة من كل الاسبوع.

وأضاف الدكتور نبيل حلمى ان ورش العمل تتضمن تعليم اساسيات الغناء ، تمارين صوتية وفوكاليز ، المساعدة على التحكم بالصوت وتوحيد النغمات ، اساسيات الوقوف على المسرح  وذلك بطريقة مبتكرة ومميزة تساعد على تنمية المهارات الفردية للطفل ، في بيئة امنة وداعمة تساعد الطفل علي التطور والاستمرار .

ويعد كورال هارمونى عربى هو واحد من ضمن اشهر الفرق فى الوطن العربى يقدم جميع اشكال الغناء الجماعى، شارك الفريق فى الكثير من الحفلات الرسميه والحلقات التليفزيونية ، يقود الفريق المايسترو محمود وحيد وهو مؤلف موسيقى و مغنى اوبرا بدار الاوبرا المصرية ومايسترو منتخب جامعة عين شمس للغناء و جامعة القاهرة ، حاصل علي العديد من الجوائز في التأليف الموسيقي تدريب وقيادة فرق كورال مختلفة ، ومساعد مدرب الورشة سمر النجار .

مكتبة مصر الجديدة اساسيات الموسيقى الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة
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