النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثه شاب بنهر النيل بالوراق

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب مفتش الصحه لفحص جثة الشاب وبيان عما اذا كان هناك شبهه جنائية حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجده بالعثور علي جثة شاب طافيه علي سطح نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة الغريق، وبالفحص تبين أنه يدعي لؤي م ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهره.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه.