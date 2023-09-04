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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بنسبة 89.04%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة "دور ثان"

وزير التعليم يعتمد
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني
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اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا و 348 طالبا/طالبة، حضر منهم 119 ألفا و 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

وأشارت الوزارة إلى بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثانى  اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة اسبوع .

وتتيح وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، عبر موقعها الرسمي  خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، برقم الجلوس.

واختتم  طلاب الثانوية العامة، ومدارس "المتفوقين"،  الثلاثاء الماضي، امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

رابط النتيجة فور إعلانها على موقع الوزارة:

https://g12.emis.gov.eg/

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