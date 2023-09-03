زيلينسكي يكشف عن بديل وزير الدفاع المقال

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 11:44 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أنه قد قرر إقالة وزير الدفاع الحالي، أوليكسي ريزنيكوف، من منصبه. وأشار زيلينسكي إلى أنه سيتقدم بطلب للبرلمان لاختيار رستم عمروف كبديل لريزنيكوف في منصب وزير الدفاع.

زيلينسكي أعرب عن توقعه بأن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في هذا المنصب.

رستم عمروف، البالغ من العمر 41 عامًا، كان يشغل منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر 2022. ولعب دورًا بارزًا في عدة مفاوضات حساسة خلال فترة الحرب، بما في ذلك المباحثات المتعلقة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

من هو رستم عمروف؟

رستم عمروف هو شخصية سياسية أوكرانية بارزة. تولى رئاسة صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا اعتبارًا من 7 سبتمبر 2022، وهذا المنصب يُعتبر واحدًا من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

قبل توليه هذا المنصب، شغل رستم عمروف منصب مبعوث الرئيس الأوكراني لمفاوضات السلام. شارك في جولة المفاوضات في مارس 2022، وتم تداول تقارير عن تعرضه لتسمم بعد الجلسة، لكنه نفى هذه التقارير فيما بعد.

عمروف هو عضو في البرلمان الأوكراني منذ 29 أغسطس 2019، مما يجعله وجهًا معروفًا في الساحة السياسية الأوكرانية. وُلد في سمرقند عام 1982، وينتمي إلى أسرة تتار القرم التي كانت تعيش في المهجر.

تاريخه السياسي ومشاركته في المفاوضات الهامة تجعلانه شخصية معروفة في أوكرانيا ومنطقة القرم.

حياته المهنية

رستم عمروف لديه خلفية مهنية متنوعة خارج المجال السياسي. بدأ حياته المهنية في عام 2004 في إحدى شركات الاتصالات وشغل مناصب إدارية مختلفة خلال مساره المهني.

في عام 2013، قام بتأسيس شركة استثمارية تدعى "ASTEM" بالإضافة إلى تأسيس صندوق خيري تابع للمنظمة. تعمل "ASTEM" على إدارة الاستثمارات في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.

المؤسسة الخيرية التابعة للشركة تُعتبر جهة مانحة لبرنامج القادة الأوكرانيين الناشئين في جامعة ستانفورد. يهدف هذا البرنامج إلى تدريب السياسيين والمحامين ورجال الأعمال وقادة المجتمع الأوكراني للمساهمة في تطوير المجتمع.

في عام 2019، تم انتخاب رستم عمروف نائبًا في البرلمان الأوكراني. وخلال عضويته في البرلمان، قاد اللجنة المؤقتة لمراقبة استلام واستخدام المواد الدولية والمساعدات التقنية. كما شغل مناصب أخرى مهمة مثل رئاسة الجمعية البرلمانية لمنصة القرم وعضوية مجموعة التفاوض الأوكرانية مع الاتحاد الروسي.