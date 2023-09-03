ناقد رياضي: إصرار اتحاد جدة على التعاقد مع محمد صلاح يدعو للفخر

أكد الناقد الرياضي، يحيى إسماعيل، أن إصرار نادي اتحاد جدة السعودي على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، شئ يدعو للفخر.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مصر كل يوم المذاع عبر فضائية مصر الزراعية، إن كل مصري يجب أن يفتخر ويعتز بما يفعله محمد صلاح في رحلته الاحترافية مع ليفربول، وتحقيقه العديد من الأرقام القياسية، بالإضافة إلى ذكر الفرعون المصري في كل فترة انتقالات وتهافت الأندية عليه في الميركاتو الصيفي المنقضي بالدوريات الخمس الكبرى.

وأضاف الناقد الرياضي، أن تمسك اتحاد جدة في الحصول على خدمات صلاح، وإرادة النادي السعودي في جعل نجم المنتخب الوطني أكثر لاعبي كرة القدم حصولًا على راتب سنوي، أمرًا يدعو للفخر بهداف الريدز؛ كونه مصريًا وأحد العلامات المشرفة لمصر وللمصريين في الملاعب العالمية.

وأتم يحيى إسماعيل، أن محمد صلاح وجهة مشرفة للمحروسة ويريد استكمال رحلته مع ليفربول ومستمر مع ناديه خلال الموسم الجاري، رغم إغراءات الاتحاد السعودي لضمه بعروض خيالية.



وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة في الصيف الحالي، بعد تقديم العميد عرض تصل قيمته 200 مليون جنيه إسترليني لكي يفرط ليفربول في خدمات نجمه وأحد هدافيه التاريخيين.

