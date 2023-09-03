إنتر ميلان يقسو على فيورنتينا برباعية في طريقه نحو صدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيفة فيورنتينا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل ماركوس تورام الهدف الأول في الدقيقة 23، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وأحرز هاكان تشالهانوجلو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وأختتم لاوتارو مارتينيز أداءً رائعًا بتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 9 نقاط وحافظ على صدارته للدوري الإيطالي بعد أن فاز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بأقصى عدد من النقاط.