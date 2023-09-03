انفراد.. أول مواطن يوكل الرئيس في استكمال أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030

بعد تفويض الشعب المصري للجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال حربه ضد الإرهاب والذي نزل فيه الشعب المصري معلنا تحديه الجماعية الإرهابية، في الرابع والعشرين من يوليو في عام 2013.

قام أحد المواطنين المصريين بعمل توكيل رسمي بالشهر العقاري للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الاصطلاح السياسي والاقتصادي والتي بدأها منذ توليه مقاليد حكم البلاد .

وحصلت البوابة نيوز على نسخة من نص التوكيل، ويقول المواطن أحمد سمك في تصريحات خاصة البوابة: "إن الدستور والقانون المصرى يكفل لكل مواطن تفويض وتوكيل من يراه مناسبًا فى إعمال شئونه.

وتابع سمك: "وإنى أرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو خير من يستكمل مسيرة التنمية المستدامة فى مصر التى أطلقها منذ توليه المسئولية، وكذلك لمست أنا وكافة أطياف الشعب المصري عدة إيجابيات كثيرة من هذه التنمية والمشروعات القومية التى لازالت تستكمل بشكل جيد ومتميز يعود بالنفع على الجميع.

وأضاف: "وإنى أرى أن مصر تستحق هذا الرجل المقدام الشجاع الذى يملك حسن القرار، فمصر استعادت مكانتها الدولية والإقليمية على كافة الأصعدة وفى كافة المجالات بفضل رؤية هذا الرجل الذى تحمل الكثير للحفاظ على هذا الوطن.

واختتم: "وسوف أقوم بتسليم هذا التوكيل لرئاسة الجمهورية حتى يعرف الرئيس رغبتىي، وكذلك طلبى فى استكماله لمسيرة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ والتى تؤكد نجاح مصر فى التحول للجمهورية الجديدة .