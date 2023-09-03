"غرفة الإسكندرية" تستقبل رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء هشام علي مشهور، وعدد من ممثلي الهيئة، وذلك لبحث آليات التعاون بين الغرفة والهيئة والرد على كافة أسئلة مستخلصي الجمارك.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمد حفني ومحمود مرعي والمهندس البديوي السيد والأستاذ أحمد الكاتب وإسماعيل أبو حمدة، ورانيا نصير، ومدحت شلبي رئيس شعبة مستخلصي الجمارك وعدد من أعضاء الشعبة ومنتسبي الغرفة.



وخلال اللقاء تم مناقشة آليات نظام إدارة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتقديم شرح واقي لعمل معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية بميناء الإسكندرية والدخيلة.



كما تم خلال اللقاء الرد على كافة أسئلة الحضور، والخروج بعدد من التوصيات لإرسالها إلى الجهات المعنية.