جامعة الفيوم تناقش تفعيل مذكرة التفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

عقد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا بحضور الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة، ود. عماد عبد السلام، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتورة علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين، وأشرف درويش، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

اشار الدكتور عاصم العيسوي إلى أن الاجتماع كان بهدف متابعة وتقييم الخطوات الإجرائية والتنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم التي تمت مؤخرًا بين جامعة الفيوم وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن الأدوار المنوط بها جامعة الفيوم والتي تشمل تعريف الطلبة بثقافة ريادة الأعمال، والعمل الحر من خلال عقد اللقاءات والندوات اللازمة، وتوفير الأماكن المجهزة بتلك اللقاءات، وتوفير التدريب والتوجية والمشورة، وترشيح رواد الأعمال من الخريجين وطلبة الجامعة أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات ناجحة خاصة، من خلال المسابقات ومشروعات التخرج، وترشيح كوادر من هيئة تدريس الجامعة ومعاونيهم ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمي مشورة لبرامج رياده الأعمال، وإتاحة خدمات وحدة متابعة الخريجين بالجامعة بالتنسيق مع فرع الجهاز بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض، وذلك بهدف خدمة خريجي وخريجات وطلبة وطالبات جامعة الفيوم.