أرنولد يثير مخاوف كلوب في ليفربول

أعلن نادي ليفربول تفاصيل إصابة المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد خلال مباراتهم مع أستون فيلا، حيث تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

وصدر بيان من نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي يشير إلى أن ألكسندر أرنولد سيُخضع لفحص طبي لتحديد خطورة الإصابة، وخرج اللاعب من المباراة بعد 71 دقيقة بسبب هذه الإصابة، وتم استبداله بجاريل كوانساه.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، صرّح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأن ألكسندر أرنولد كان متفائلاً بأن الإصابة ليست خطيرة جدًا، ولكنهم سينتظرون نتائج الفحص الطبي للمزيد من التوضيح حول حالته.