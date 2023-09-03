ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

توني ماهر: أقدم دور هيثم في "عنب" وانتظروا دورًا مختلفاً

توني ماهر
توني ماهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الفنان توني ماهر عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل فيلم "عنب" والمنتجة رشا الظنحاني، والمخرج أحمد نور، وسوف تبدأ تصوير العمل خلال هذا الشهر الجاري بالقاهرة.

وأضاف توني، أنه يجسد دور "هيثم"، وهو مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، وأنه يلعب دورا كوميديا، وسيكون مفاجأة ضمن أحداث الفيلم وانه متفائل بهذه التجربة .

فيلم "عنب" بطولة جماعية ويضم بجانب نور قدري الفنان إسلام إبراهيم، والفنان محمود الليثي، والفنان توني ماهر، وسيتم الكشف عن مفاجأة سيتم إعلانها قريبا، وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.

توني ماهر عنب احمد نور
ads