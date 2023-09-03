توني ماهر: أقدم دور هيثم في "عنب" وانتظروا دورًا مختلفاً

أعرب الفنان توني ماهر عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل فيلم "عنب" والمنتجة رشا الظنحاني، والمخرج أحمد نور، وسوف تبدأ تصوير العمل خلال هذا الشهر الجاري بالقاهرة.

وأضاف توني، أنه يجسد دور "هيثم"، وهو مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، وأنه يلعب دورا كوميديا، وسيكون مفاجأة ضمن أحداث الفيلم وانه متفائل بهذه التجربة .

فيلم "عنب" بطولة جماعية ويضم بجانب نور قدري الفنان إسلام إبراهيم، والفنان محمود الليثي، والفنان توني ماهر، وسيتم الكشف عن مفاجأة سيتم إعلانها قريبا، وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.