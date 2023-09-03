رئيس "السيادة السوداني" يبحث مع حاكم دارفور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد مع حاكم إقليم دارفور "منى أركو ميناوي"، عددا من القضايا الأساسية التي تهم أهل دارفور.

وقال ميناوي في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن اللقاء بحث القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها السالبة على المواطنين، مبينا أن مواطني دارفور في حاجة ماسة للمواد الإيوائية والإغاثية لمساعدتهم في الاستقرار والعيش الكريم.

وأضاف أنه أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وجهود حكومة الإقليم في هذا الصدد.

وأوضح حاكم إقليم دارفور أن اللقاء تناول أيضا سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أهمية تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه لاسيما ملف الترتيبات الأمنية وذلك لضمان استدامة السلام والاستقرار في السودان.