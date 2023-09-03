برلماني: اعتماد الأمم المتحدة لإسهامات منتدى شباب العالم يؤكد أهميته على الخريطة الدولية

قال محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، يؤكد على أهمية المنتدى على الخريطة الدولية، ويزيد من فاعلية التوصيات الصادرة عنه على مستوى العالم.

وأضاف سيف النصر، خلال تصريحات صحفية، أن الأمر يعكس الاهتمام الدولى والتقدير الأممى لما تبذله مصر فى هذا المنتدى العالمى الذى يجمع شباب العالم، من خلال منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين شباب شعوب العالم، خاصة فى مجالات السلم والإبداع والتنمية.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلي أن هذ المنتدي يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تمكين الشباب، ومدى رعايته الدائمة، وحرصه المستمر على حضور جلسات المنتدى في جميع دوراتها السابقة.

وأوضح محمد سيف النصر، أنه منذ 2014 عملت الدولة المصرية على تمكين الشباب بشكل حقيقى، خاصة مع التوجيهات الرئاسية لمؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين، حيث تم تدريب وتأهيل الشباب فى برامج رئاسية مختلفة، حتى أصبحوا نوابًا فى البرلمان ونواب محافظين.