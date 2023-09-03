بالصور.. البروفات النهائية للفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي قبل الأفتتاح

تجري الآن الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين البروفات النهائية قبل حفل افتتاح المهرجان التي يشرف عليها المخرج هشام عطوة.

يشهد المهرجان مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية الإسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

كما ينظم المهرجان برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية".

وتقدم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

جدير بالذكر أن فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

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