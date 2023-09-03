سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. ونحن نحتاج إليه

كشف المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، بعدما تلقى عرضا ضخما من نادي اتحاد جدة السعودي لضمه في الصيف الحالي ولكن تمسك الريدز ببقاءه.

وقال سوبوسلاي في تصريحات للصحفيين عقب مباراة اليوم أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي: "هذه هي كرة القدم، الجميع يتحدث".

وتابع "نحن سعداء حقا أن صلاح مستمر معنا".

وكشف سوبوسلاي: "بالتأكيد نحن نتحدث فيما بيننا، ولكنه يرغب في البقاء، صلاح يريد الاستمرار".

واختتم تصريحاته: "صلاح يرغب في أن يكون معنا، ونحن بحاجة للاعبين مثله في الفريق".

وفاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المقرر أن يلاقي الريدز نظيره وولفرهامبتون، السبت المقبل ، على استاد مولينيو.