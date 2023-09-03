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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مركز أكساد: أفريقيا تستورد 93% من القمح من روسيا وأوكرانيا

الدكتور نصر الدين
الدكتور نصر الدين عبيد
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قال الدكتور نصر الدين عبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إنه متفائل للغاية من عودة روسيا لاتفاقية الحبوب، خاصة أن روسيا أكبر مصدر للقمح والحبوب في العالم.

وأضاف «عبيد»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين تنتج 134 مليون طن ولا تصدر، والهند تنتج 105 ملايين طن ولا تصدر، بينما روسيا أنتجت في العام الماضي أكثر من 90 مليون طن، وهي المصدر الأول للقمح تقريبا، وأوكرانيا تصدر من 20 إلى 25 مليون طن.

وتابع: "هذه الصادرات إذا ما جرى إضافة إليها الحبوب والزيوت والأسمدة، سنجد أن الدول المستفيدة من هذا التصدير هي دول أفريقيا، التي تستورد أكثر من 93% من القمح من روسيا ثم أوكرانيا، كما أن الدول العربية تستورد أكثر من 60% من القمح من روسيا وأوكرانيا".

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد روسيا القمح
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