قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم أفريقيا للطائرة.. قمر يجتمع بلاعبي الفراعنة

اجتمع كل من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية للرجال وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، مع لاعبي المنتخب المصري قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة .

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة على صالة رقم 2 و 3 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر الجاري بمشاركة 15 منتخبًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقدم ياسر قمر الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب وإسعاد الشعب المصري، مؤكدًا عملهم على إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجههم، من أجل تحقيق اللقب والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

قال حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد للاعبي المنتخب المصري: “الجميع يقف بجانبهم ويساندهم حيث إن هدفنا هو حصد لقب البطولة والتأهل إلى الأولمبياد”، وطالبهم ببذل ما في وسعهم وأن يكون هناك تركيز عالي وتحمل مسؤولية من جانب اللاعبين.

من جانبه، قال أحمد صلاح قائد المنتخب المصري، إن جميع اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض منافسات البطولة، مؤكدًا أن هدفهم هو تحقيق اللقب وإسعاد الشعب المصري، كما أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد للتتويج باللقب وتسيد القارة الأفريقية مرة أخرى خاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، على أن تنطلق مباراة مصر وبوروندي في تمام الساعة الثامنة.

أسفرت أمس قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من منتخبات “الجزائر، وبوروندي، بالإضافة إلى منتخب مصر“.

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من منتخبات “تونس، مالي، تنزانيا، وتشاد“، ويقع في المجموعة الثالثة كلًا من: “الكاميرون، كينيا، غانا، وليبيا“، بينما جاءت المجموعة الرابعة كالتالي: “المغرب، رواندا، السنغال، وجامبيا“.

كان قد اتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة، على القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي:” أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

يرأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

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