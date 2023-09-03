استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، اليوم الأحد، العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكري الجديد، وذلك عقب توليه مهام عمله كمستشاراً عسكرياً لمحافظة المنوفية ، خلفاً للعميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري السابق لترقيته مساعداً لقائد قوات الدفاع الشعبي.
وهنأ محافظ المنوفية المستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة من أجل خدمة الوطن، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفقاً للإستراتيجية القومية ضمن رؤية مصر 2030 .
وثمن المحافظ الدور الرائد والجهود التي تبذله قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها من خلال التدريبات العملية المشتركة ، مشدداً على استمرار التنسيق والتعاون الدائم لتعظيم الاستفادة في دعم أجهزة المحافظة التنفيذية وتحقيق الجاهزية الدائمة بمختلف القطاعات التنموية المتنوعة.
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محافظ المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، اليوم الأحد، العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكري الجديد، وذلك عقب توليه مهام عمله كمستشاراً عسكرياً لمحافظة المنوفية ، خلفاً للعميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري السابق لترقيته مساعداً لقائد قوات الدفاع الشعبي.