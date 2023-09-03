"مشروع مزارع السمان" خطوة نحو سوق العمل لطلاب زراعة وبيطرى الإسكندرية

شارك إدارة إعلام الإسكندرية التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات، اليوم الأحد، فى فعاليات البرنامج التدريبى لمشروع " خطواتك نحو سوق العمل " بكلية زراعة الشاطبى بالاسكندرية، والذى يستفيد منه ما يزيد عن 200 طالب من كليات زراعة الشاطبى وزراعة سابا باشا وكلية الطب البيطرى.

حيث عقدت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية، لقاء حول إنشاء وإدارة مزارع السمان، وذلك فى إطار البرنامج التدريبى للمشروع، وافتتح اللقاء مجدى الغريب مدير عام الإدارة العامة لاعلام الإسكندرية ومطروح الذى رحب بالحضور وأكد على أهمية تدريب الشباب على عمل مشروعات صغيرة يمكن تنفيذها ويمكن أن تساهم في حل مشكلة البروتين الحيوانى في مصر .

وقال الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة الشاطبى، أن الطيور الداجنة في مصر تغطى 85 % من احتياجات السوق المحلى، أما السمان فقد تم استئناسه منذ 125 عام فقط، أم الدجاج فقد تم تربيته منذ أكثر من سبعة آلاف عام، وأن مدة دورة السمان تبلغ 40 يومًا لإنتاج البيض واللحم وأن وزنه لايتعدى 300 جرامًا، كما أن نسبة التزاوج اثنان لكل ذكر، ويمتاز السمان بسرعة دوران رأس المال وسهولة تنفيذه .

كما أوضح بهي الدين، النقاط التي يجب مراعاتها عند إنشاء مزرعة سمان ومنها، مدة تفريغ بيض السمان من 17 الى 18 يوم ونسبة الخصوبة 80 % ونسبة الفقس من 65 الى 70% ونسبة الحيوية 90% وفترة التسمين من 40 الى 42 يوم وكمية العلف المستهلكة طوال مدة التسمين من 600 الى 700 جرام وأنه يمكن تربيته في اقفاص أو أرضى كما أن السمان له سوق عالمى فيمكن تصديره، مؤكدًا أن السمان يحب درجات الحرارة المرتفعة حوالى 38 درجة مع وجود ترمومتر لقياس الحرارة ودفاية وجهاز شفط للهواءكما أن اصابته بالامراض قليل جدا.