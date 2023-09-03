هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - أولى جلسات الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.5 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والاجانب، ليسجل في الختام نحو 1.268 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.78%، ليغلق عند مستوى 18,726.01 نقطة، كما تراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 3,812.36 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.56%، ليغلق عند مستوى 5,566.59 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.69% ليغلق عند 22,553.33 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.78%، ليغلق عند مستوى 7,838.84 نقطة، وتراجع ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 3,157.34 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 9.2 مليون جنيه، و 10.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 20 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 851.7 مليون سهم من خلال 80.6 ألف صفقة منفذة.