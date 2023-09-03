ارسنال يتفوق على مانشستر يونايتد فى القمة المرتقبة

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة، والتى يستضيف فيها فريق ارسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، نظيره مانشستر يونايتد، وذلك فى تمام السادسة والنصف على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.



وتمتلئ قمة الدورى الإنجليزى بين فريق أرسنال ومانشستر يونايتد بالأرقام، والتى يسيطر عليها فريق الجانرز بعض الشئ، حيث حققو الانتصار في 4 مباريات وتعادل في لقاء واحد في آخر 5 مباريات خاضها على ملعب "الإمارات" في الدوري أمام الشياطين الحمر.



ويسعى آرسنال للفوز بهذه المباراة لتكون الثالثة على التوالى على ملعبه في الدوري أمام مانشستر يونايتد، وذلك للمرة الأولى منذ الفترة بين 1988 و1991.



وتعرض اليونايتد للهزيمة فى 5 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها أمام آرسنال في الدوري، وسجل الجانرز 3 أهداف في كل مباراة من آخر 4 مباريات تواجها بها في الدوري.



ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.