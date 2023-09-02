هيدج الناشئة للتكنولوجيا المالية تختتم جولة تمويل ما قبل البذور وتتوسع محليا واقليميا

أعلنت شركة هيدج الشركة المصرية الناشئة للتكنولوجيا المالية عن إتمامها جولة تمويل ما قبل البذور بمشاركة مستثمرين مصريين وسعوديين من ذوي الخبرة. تم تحقيق جمع أموال بستة أرقام، ولكن لم يتم الكشف عن القيمة المحددة للتمويل.

تأسست هيدج في يوليو 2022، بمقرها في القاهرة، على يد المؤسس والرئيس التنفيذي أحمد عبد المعطي، بالإضافة إلى شريك المؤسس غير التنفيذي أحمد عراقي.

تسعى الشركة إلى إحداث ثورة في مجال التقنيات المالية بهدف تحسين جودة الحياة للعاملين في القطاع الخاص والمستقلين. تهدف الشركة إلى تقديم حلول تخطيط مالي مبتكرة تساهم في التخطيط للتقاعد واستثمار الدخل.

تعتزم هيدج استثمار السيولة المالية الحاصلة من التمويل الجديد لتقديم مفهوم جديد للادخار والاستثمار، متوافقًا مع التقنيات المالية الحديثة واهتمام الجيل الجديد بهذه التقنيات. ستقدم الشركة تجربة إلكترونية متميزة باستخدام تطبيقات ذكية، مما سيوفر وقت وجهد العملاء.

وتستهدف الشركة تنويع منتجاتها لتشمل خدمات استثمارية متقدمة بالتوجه نحو التقاعد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

قال أحمد عبدالمعطي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، "نهدف إلى تطوير نموذج تقني مالي يسهم في نشر ثقافة الاستثمار والتخطيط المالي لمساعدة طبقة العاملين في القطاع الخاص والمستقلين على بناء خطط تقاعد واستثمار مدخراتهم.

أضاف نسعى أيضًا للانضمام إلى المختبر التقني للهيئة العامة للرقابة المالية (SandBox) بعد الانتهاء من تطوير البنية التقنية، وذلك للاستفادة من فرص التوسع في السوق المصرية وإقليميًا".