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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس هيئة التنمية الصناعية : مصر واجهة قوية للاستثمار

قمة بريكس
قمة بريكس
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كشف المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن جهود الدولة في تحفيز وزيادة الاستثمارات الخارجية.

وقال عبدالكريم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "بعد طلب شركة نمساوية إقامة مصنع جديد بمصر، في شركات كتير بتطلب الاستثمار عندنا".


وأضاف أن مصر أصبحت واجهة قوية للاستثمار بما تصدره من تحفيزات، مشيدًا بأهمية دخول مصر لتجمع بريكس مؤخرًا.

وأشار عبدالكريم إلى أن مصر لها استثمارات تجارية مع أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

 

أفريقيا استثمارات التنمية الصناعية الاستثمارات الخارجية أمريكا الجنوبية
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