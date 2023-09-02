أوسيمين vs إيموبيلي.. تشكيل نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق نابولي، اليوم السبت، نظيره لاتسيو بملعب دييجو أرماندو مارادونا، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين، بجانب ماتيو بوليتانو والجوهرة الجورجية خفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيل نابولي أمام لاتسيو

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - جيسوس - أوليفيرا

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - زيلينسكي

وفي الهجوم: بوليتانو - أوسيمين - كفاراتسخيليا.

أما ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق لاتسيو، أعلن التشكيل الأساسي الذي يواجه به نابولي، حيث دفع بالمهاجم تشيرو إيموبيلي في قيادة هجوم الفريق في مواجهة الليلة.

وجاء تشكيل لاتسيو على النحو التالي.

تشكيل لاتسيو أمام نابولي

حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش - كاسال - رومانيولي - هساي

خط الوسط: كامادا - كاتالدي - ألبيرتو

وفي الهجوم: أندرسون - إيموبيلي - زاكاني.

ويحتل نابولي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي لاتسيو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بلا نقاط.