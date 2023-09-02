ads
الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر ضمن المجموعة الأولى بقرعة البطولة الأفريقية للطائرة

جانب من القرعة
جانب من القرعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من بوروندي والجزائر.

وضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، وبينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا  وغانا  وليبيا ، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن .

وحضر قرعة البطولة ، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة و الاتحاد المصرى للعبة و عمرو مخلوف نائب رئيس البطولة و هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة و عايدة إسماعيل عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة ووائل قنديل و تامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا و حسن عابد مدير البطولة فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام فى الاتحاد الافريقى للعبة .

شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز  على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

IMG-20230902-WA0010
IMG-20230902-WA0010
IMG-20230902-WA0015
IMG-20230902-WA0015
IMG-20230902-WA0012
IMG-20230902-WA0012
IMG-20230902-WA0013
IMG-20230902-WA0013
IMG-20230902-WA0014
IMG-20230902-WA0014
IMG-20230902-WA0008
IMG-20230902-WA0008
IMG-20230902-WA0007
IMG-20230902-WA0007
IMG-20230902-WA0009
IMG-20230902-WA0009
IMG-20230902-WA0011
IMG-20230902-WA0011
البطولة الإفريقية كرة الطائرة بوروندي تونس ياسر قمر
ads