مصر ضمن المجموعة الأولى بقرعة البطولة الأفريقية للطائرة

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من بوروندي والجزائر.

وضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، وبينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا ، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن .

وحضر قرعة البطولة ، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة و الاتحاد المصرى للعبة و عمرو مخلوف نائب رئيس البطولة و هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة و عايدة إسماعيل عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة ووائل قنديل و تامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا و حسن عابد مدير البطولة فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام فى الاتحاد الافريقى للعبة .

شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

IMG-20230902-WA0010

IMG-20230902-WA0015

IMG-20230902-WA0012

IMG-20230902-WA0013

IMG-20230902-WA0014

IMG-20230902-WA0008

IMG-20230902-WA0007

IMG-20230902-WA0009