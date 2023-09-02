الدوري الإفريقي.. مواجهة ثأرية تنتظر الأهلي أمام صن داونز في نصف النهائي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ومثيرة ضد صن داونز الجنوب افريقي في حال تخطي الفريقين ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم "السوبر ليج" في النسخة الأولى.

أسفرت قرعة النسخة الأولى للدوري الأفريقي لكرة القدم عن وقوع الأهلي مع سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بينما يلعب صن داونز مع بترو أتليتكو الأنجولى.

وفي حال تأهل الفريقين سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة ثأرية ضد الفريق الجنوب أفريقي الذي هزم المارد الأحمر بخماسية في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات.

ويفتتح الأهلي مباريات النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم أمام سيمبا يوم 20 أكتوبر في دار السلام على أن تكون مباراة العودة يوم 24 أكتوبر بالقاهرة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الترجي التونسي في مواجهة قوية أمام مازيمبي الكونغولي، بينما يلعب الوداد المغربي مع إنييمبا النيجيري.

تقام مباريات ذهاب نصف النهائي يوم 29 أكتوبر والعودة 1 ونوفمبر، بينما يلعب النهائي يوم 5 نوفمبر