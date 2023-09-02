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الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من الثلاثاء

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023 . 
تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساء بدلاً من الساعة 05:20 مساءً، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساءً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساءً بدلاً من الساعة 06:00 مساءً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساءاً بدلاً من الساعة 07:05 مساءً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الأسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساءً بدلاً من الساعة 10:25 مساءً .
ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة . 
والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات القطارات القاهرة الاسكندرية السكة الحديد
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