سفير الصين لدى تركيا: بكين ترغب في انضمام أنقرة إلى "بريكس"

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، أكد أن توسع تحالف "بريكس" غرس شعورًا بالثقة والتضامن ‏بين الدول الأعضاء، وأن الصين تريد انضمام تركيا إلى المنظمة.‏

وأوضحت القناة، أن عملية توسع "بريكس" بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدمت أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، وكان توسع "بريكس" متوقعًا من قِبل المجتمع الدولي.

وأردف “ليو شاو بين”، في تصريحاته الصحفية: نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى "بريكس" أيضا.

وتوقع السفير الصيني لدى تركيا، أن يتطور وينمو تحالف "بريكس" مع الدول النامية.