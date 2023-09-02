سفير الصين لدى تركيا: بكين ترغب في انضمام أنقرة إلى "بريكس"

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، أكد أن توسع تحالف "بريكس" غرس شعورًا بالثقة والتضامن بين الدول الأعضاء، وأن الصين تريد انضمام تركيا إلى المنظمة.
وأوضحت القناة، أن عملية توسع "بريكس" بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدمت أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، وكان توسع "بريكس" متوقعًا من قِبل المجتمع الدولي.
وأردف “ليو شاو بين”، في تصريحاته الصحفية: نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى "بريكس" أيضا.
وتوقع السفير الصيني لدى تركيا، أن يتطور وينمو تحالف "بريكس" مع الدول النامية.