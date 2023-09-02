السعودية تلاحق صلاح بعرض خيالي جديد

كشفت الصحافة الإنجليزية، أن الاتحاد السعودي ما زال يصر على ضم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم غلق القيد في الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن باب القيد في السعودية ما زال مفتوحاً حتى 7 سبتمبر المقبل، وبالتالي هناك آمل للاتحاد في حسم صفقة صلاح، مشيرة إلى أن النادي سيقدم عرضاً جديداً لا يمكن رفضه.

وأشارت إلى أن الاتحاد قدم عرضاً لليفربول، قبل غلق باب القيد في إنجلترا، يقدر بـ200 مليون يورو ولكن الريدز رفضه، ومن المتوقع رفع قيمة العرض الجديد.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية أن الاتحاد قرر التعاقد مع صلاح منذ أسابيع لكنه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع ليفربول إلا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن مايك جوردن رئيس نادي ليفربول أبلغ إدارة الاتحاد بأن صلاح ليس للبيع، لرغبة النادي والمدير الفني في استمراره كما أن خسارته في نهاية سوق الانتقالات مع عدم وجود صلاح سيكون أمرا كارثيا.

وأوضحت أنه كان هناك اجتماع بين مسؤولي الاتحاد ووكيل صلاح، رامي عباس، وأبلغوه بأنهم رفعوا العرض إلى 200 مليون جنيه إسترليني كراتب للفرعون المصري.