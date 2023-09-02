انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" في البحيرة

انطلقت اليوم السبت المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية والتوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة البحيرة، تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك خلال الإحتفالية التى تم تنظيمها بمركز صحة الأسرة بالأبعادية بدمنهور .

افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فعاليات الحملة وذلك بحضور الدكتورة أميره عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة كريمة السلامونى مدير وحدة السكان بالمحافظة والدكتورة ريهام زكري مدير الإدارة الصحية بدمنهور، والشيخ الدكتور محمد زايد ممثلا عن وزارة الأوقاف والدكتور بشارة عبد الملك ممثلا عن الكنيسة، بحضورٍ فريق تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارة الصحية بدمنهور.

وقال “جميعة” إن حملة «حقك تنظمى» تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان، مشيراً الى أنه سيتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة بالبحيرة خلال الفترة من 2 - 6 / 9/ 2023 م كمرحلة أولى في إدارات ( دمنهور - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات - الرحمانية)، وخلال الفترة من 10 - 14 /9 / 2023 م كمرحلة ثانية فى إدارات : (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه ).

وأضاف أنه سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة “أيامنا أحلى” بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة ، وسوف تقام هذه الفعاليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

وخلال الإفتتاح وجه وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بإدارة تنظيم الأسرة على مجهوداتهم المتنوعة فى قوافل الصحة الإنجابية والتوعوية الخدمية ، والحملات والمبادرات المختلفة ، وجهودهم الملموسة فى توعية المواطنين واقناعهم بأهمية تنظيم الأسرة .

وحث وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الجميع على الإهتمام بقضية تنظيم الأسرة ، وخاصة علماء الأزهر والأوقاف وكل قيادي مؤثر فى مجتمعه ، قائلا “نحتاح مساعدة الجميع في التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى المتوفرة فى كل المراكز الطبية”.

وشدد على دور الرائدات الريفيات فى توعية السيدات المترددات بالوسائل طويلة المدى لتنظيم الاسرة، وحثهم على العمل على رفع مؤشرات الأداء.

وعلى هامش الاحتفالية، أقيمت الكثير من الأنشطة الترفيهية والتوعوية ، حيث تم تنفيذ نشاط غير تقليدى من خلال مشهد تمثيلي عن تنظيم الأسرة لمسئولى إعلام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية ومعرض المنتجات الريفية لعضوات نوادي المرأة.