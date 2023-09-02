الدوري الإسباني.. مودريتش أساسي مع ريال مدريد لأول مرة أمام خيتافي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، اليوم السبت، خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتواجد المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الريال، في التشكيل الأساسي للملكي لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بدلًا من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

ويقود الخط الهجومي، المهاجم خوسيلو رفقة البرازيلي رودريجو جوس، بمعاونة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفخال - دافيد ألابا - روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش - تشواميني - كامافينجا - بيلينجهام

وفي الهجوم: خوسيلو - رودريجو جوس.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، فيما يأتي خيتافي في المركز الثالث عشر وفي رصيده 4 نقاط.