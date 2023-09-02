الدوري الإسباني.. خوسيلو على رأس هجوم ريال مدريد أمام خيتافي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة خيتافي، اليوم السبت، ببطولة الدوري الإسباني.

ويقام اللقاء على ملعب ريال مدريد طسانتياجو برنابيو"، في تمام الساعة الخامسة والربع، في إطار في منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

واعتمد أنشيلوتي على البرازيلي رودريجو والإسباني خوسيلو لقيادة الهجوم ويعاونهم المتألق جودي بيلينجهام ولوكا مودريتش من الخلف.

ويبدأ ريال مدريد المباراة أمام ألميريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جراسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - إدوارد كامافينجا - جودي بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - خوسيلو.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بالمباراة لمواصلة سلسلة انتصاراته حيث فاز في المباريات الثلاث الماضية ويحتل صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.