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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بقتل سائق توك توك في الغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بالغربية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى.
 بالفحص وبسؤال (شقيقته) أقرت بأنه حال تواجد شقيقها بأحد المقاهى وقيامه بمحاولة فض مشاجرة بين (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية) ومالك المقهى لخلاف بينهما على قيمة المشروبات حدثت مشادة كلامية بين شقيقها والمذكور تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى على شقيقها بسكين كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.. وبسؤال (مالك المقهى) أيد ما سبق.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالغربية مقتل سائق توك توك
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