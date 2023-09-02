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السبت 02 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد من هيئة كهرباء تنزانيا يزور شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

جانب من الزياره
جانب من الزياره
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تحت رعاية  المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء  ، قام اليوم  وفد من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا بزيارة ميدانية لمركز البيانات ( Data Center ) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء .
يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لعدد (18) متدرب يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب  بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .
وكان في إستقبالهم لفيف من قيادات الشركة بقطاع التدريب وقطاع النظم والمعلومات وممثلي العلاقات العامة بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء .

وقام المختصين بشرح الخدمات التي يقدمها مركز البيانات فرع الشركة بسموحة ..
وقد أبدى المتدربين من الوفد التنزاني إعجابهم بالتطور الهائل في مجال تكنولوجيا البيانات والمعلومات الموجودة بالمركز. 

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الاسكندريه لتوزيع الكهرباء كهربة الريف بدولة تنزانيا
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