وفد من هيئة كهرباء تنزانيا يزور شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تحت رعاية المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، قام اليوم وفد من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا بزيارة ميدانية لمركز البيانات ( Data Center ) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء .

يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لعدد (18) متدرب يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .

وكان في إستقبالهم لفيف من قيادات الشركة بقطاع التدريب وقطاع النظم والمعلومات وممثلي العلاقات العامة بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء .

وقام المختصين بشرح الخدمات التي يقدمها مركز البيانات فرع الشركة بسموحة ..

وقد أبدى المتدربين من الوفد التنزاني إعجابهم بالتطور الهائل في مجال تكنولوجيا البيانات والمعلومات الموجودة بالمركز.

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