المنشدان ياسين التهامى وأحمد العمرى فى مهرجان القلعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء الاثنين المقبل، الموافق 4 سبتمبر الجاري، حفلين متتاليين على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

ففى الثامنة مساء يقدم المنشد أحمد العمرى مجموعة من الإبتهالات والأناشيد الدينية منها: "رباه يامن اناجى، وقلبي يحدثني بأنك متلفي، وزدنى بفرط الحب، وصلاة من الرحمن، والبردة، وياحبيب الله، وتملكتم عقلى، وصلي يارب وسلم، ومولاى إني ببابك، وقمر، والمسك فاح" وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

وفى العاشرة مساء، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، حتى ٧ سبتمبر الجاري، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.