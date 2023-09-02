ads
السبت 02 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المنشدان ياسين التهامى وأحمد العمرى فى مهرجان القلعة

شيخ المنشدين ياسين
شيخ المنشدين ياسين التهامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء الاثنين المقبل، الموافق 4 سبتمبر الجاري، حفلين متتاليين على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

ففى الثامنة مساء يقدم المنشد أحمد العمرى مجموعة من الإبتهالات والأناشيد الدينية منها: "رباه يامن اناجى، وقلبي يحدثني بأنك متلفي، وزدنى بفرط الحب، وصلاة من الرحمن، والبردة، وياحبيب الله، وتملكتم عقلى، وصلي يارب وسلم، ومولاى إني ببابك، وقمر، والمسك فاح" وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

وفى العاشرة مساء، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، حتى ٧ سبتمبر الجاري، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

دار الأوبرا المصرية مسرح المحكى الدورة 31 المنشد أحمد العمري أحمد العمري شيخ المنشدين ياسين التهامي ياسين التهامي وزارة السياحة والآثار الهيئة العامة لتنشيط السياحة
ads