للمره الرابعة .. 13 سبتمبر نظر تجديد حبس هشام ربيع فى في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة

حددت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، جلسة 13 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي، للمرة الرابعة في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني فطين.

وانتهت نيابة المقطم الجزئية، قبل وقت سابق، من الاستماع إلى أقوال الفنانة بوسي في واقعة إتهام منتج فني لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، وغادرت النيابة فور الانتهاء.

قامت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، والاستماع لأقوال المطربة بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول إتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه وذلك أثر معاملات بينهما، حيث توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه.

تبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ 3 أشخاص قاموا بالإستيلاء على الشيكات منه وفروا هاربين، حيث شرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وإمتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص قاموا بسرقة الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.