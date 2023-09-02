أوباما والسيسي يخوضان تدريبات إضافية بعد مران الزمالك الجماعي

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة بأدوات الجيمانيزيوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهما استعدادا للموسم الجديد، وشارك أوباما وعمرو السيسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أداء تدريبات خاصة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.