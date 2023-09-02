هالة صدقي تنعى الشاعر كريم العراقي

قدمت الفنانة هالة صدقى العزاء فى وفاة الشاعر العراقى الكبير كريم العراقى، والذى وافته المنية صباح أمس عن عمر يناهز ٦٨ عاما.

ونشرت الفنانة هالة صدقى صورة له على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" وعلقت فى منشور لها: "كل التعازى للشاعر العراقى العظيم، والذى كنت من أكبر معجبيه، صاحب أغلب أغانى كاظم الساهر الرومانسية الشاعر كريم العراقى، كل التعازى لأسرة الشاعر الكبير".

يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى الموسم الرمضانى السابق بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، إيمان العاصى، زينة، منة فضالى، عصام السقا، والإخراج محمد سامى.