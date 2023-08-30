الجابون.. تعيين الجنرال بريس أوليجي نجيما رئيسا لـ "المرحلة الانتقالية"

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، بأن عسكريين أعلنوا على التلفزيون الوطني في الجابون، الأربعاء، أن المجلس العسكري عين الجنرال، بريس أوليجي نجيما، زعيما للمرحلة الانتقالية.

وكان، بريس أوليجي نجيما، الضابط في جيش الجابون، قال لصحيفة لوموند الفرنسية، إن الجنرالات سيجتمعون، الأربعاء، لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية، بعد إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.

وفي أول ظهور له بعد إعلان ضباط الاستيلاء على السلطة في الجابون عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس، علي بونجو، المواطنين إلى "إحداث جلبة"، ورفض الانقلاب عليه.

وظهر بونجو في مقطع فيديو صغير، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدته أقل من دقيقة، وهو يجلس على كرسي وخلفه رفوف وضع عليها بعض الكتب، ويصوره شخص آخر.

وقال: أنا علي بونجو، رئيس الجابون، أنا أرسل رسالة إلى كل الأصدقاء في كل العالم لإحداث جلبة".

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونجو الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونجو بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.

ويقول معارضون إن هذه العائلة لم تقم بالكثير لمشاركة ثروة البلاد النفطية والتعدينية مع المواطنين البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.