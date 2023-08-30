"أفريقية النواب": مصر حريصة على تجاوز السودان أزمتها الراهنة بسلام

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، قائلة "زيارة البرهان لمصر هي أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان الشقيقة منذ أكثر من أربعة أشهر".

وكشفت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفية اليوم، عن دلالات وتوقيت زيارة البرهان لمصر خاصة أنها الأولى له ضمن جولاته للدول العربية الشقيقة المقرر لها خلال الايام المقبلة وتليها زيارة المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن البرهان حريص علي إطلاع رؤساء الدول الشقيقة والداعمة للاستقرار والأمن في السودان وإنهاء الحرب القائمة الأن، على آخر تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في دولته.

وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللقاء تضمن التشاور بين الجانبين حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول الجوار، لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار، فضلا عن بحث سبل التنسيق والتعاون لدعم الشعب الأشقاء، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

وأشارت إلى الإعلان عن أول قرار مصري بشأن السودان، وذلك بعد زيارة البرهان لمصر، الذي تضمن إستئناف شركة مصر للطيران أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، واصفة القرار بأنه رسالة طمأنة للاشقاء السودانين، مشيرة إلى أن الشركة الوطنية، علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدها السودان خلال الأشهر الأربعه الماضية.

وأضافت حمدي، إن الروابط التاريخية والاستراتيجية الممتدة التي تجمع البلدين تعززها أواصر التعاون المشترك والتقارب الأزلي مما يجعل من الدولتين نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية ذات المصير الواحد المشترك منذ أقدم الأزمنة حتى العصر الحالي الحديث، واصفة علاقة البلدين والشعبين الشقيقين بأنها تاريخية، مؤكدة موقف مصر الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعمه إقليميا ودوليا وذلك فى إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين البلدين، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى.