مياة الدقهلية تقيم ندوات توعية للطلاب بالمعسكر الصيفي بجمصة

قدمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبالتنسيق مع مكتب التوجيه الاجتماعى بالمديرية؛ عدد من الندوات التوعوية بالمعسكر الصيفي للطلاب بمصيف جمصة.

جاء ذلك للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهم السلوكيات الواجب تلافيها عند التعامل مع شبكات الصرف الصحي.

وقد حضر الندوات حوالي 350 طالب من البنين والبنات بالمرحلتين الإعداداية والثانوية.

كما حرصت الشركة على تقديم الهدايا العينية، ومطبوعات التوعية للتأكيد على الرسائل المقدمة بالندوات.

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