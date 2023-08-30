ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياة الدقهلية تقيم ندوات توعية للطلاب بالمعسكر الصيفي بجمصة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبالتنسيق مع مكتب التوجيه الاجتماعى بالمديرية؛ عدد من الندوات التوعوية بالمعسكر الصيفي للطلاب بمصيف جمصة.

جاء ذلك للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهم السلوكيات الواجب تلافيها عند التعامل مع شبكات الصرف الصحي.

 وقد حضر الندوات حوالي 350 طالب من البنين والبنات بالمرحلتين الإعداداية والثانوية.

 كما حرصت الشركة على تقديم الهدايا العينية، ومطبوعات التوعية للتأكيد على الرسائل المقدمة بالندوات.

IMG-20230830-WA0069
IMG-20230830-WA0069
IMG-20230830-WA0071
IMG-20230830-WA0071
IMG-20230830-WA0070
IMG-20230830-WA0070
التربية والتعليم الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي
ads