مصطفى محمد يحصد جائزة لاعب الشهر في نانت

حصد النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف فريق نانت الفرنسي، جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالنادي.

وتفوق مصطفى محمد على منافسيه في التصويت على جائزة لاعب الشهر في نادي نانت، وذلك بنسبة 82.04% على صدارة قائمة المرشحين، متفوقًا على ثلاثي الفريق، بيدرو شيريفيا ودوجلاس أوجوستو ورونيل بيير جابرييل.

وأحرز مهاجم المنتخب الوطني، 3 أهداف في ثلاث مباريات مع الكناري خلال الموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي.

وهز مصطفى محمد شباك كل من موناكو بهدفين في الجولة الثالثة، وتولوز هدف في الجولة الأولى من مسابقة ليج 1.

ويتسلم مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في نادي نانت، قبل مباراة الفريق ضد أولمبيك مارسيليا، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان مهاجم الفراعنة، ترشح في أكثر من مرة خلال الموسم الماضي لجائزة لاعب الشهر، وحصدها مرة واحدة عن شهر سبتمبر.

ويتواجد مصطفى محمد حاليًا في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 3 أهداف، وبفارق هدف عن وسام بن يدر نجم موناكو.