محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا علميا من "بحوث الصحراء"

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، وفد علمي من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء أن القيادة السياسية في الوقت الحالي تولي كل إهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

أكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات وخطط الدولة وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف "زغلول" أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.