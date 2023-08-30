ترشيح رونالدو لحصد جائزة جديدة في الدوري السعودي

أعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين “روشن “، عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى ”تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، عن المرشحين الأربعة لجائزة لاعب شهر أغسطس الجاري.



ويتنافس على الجائزة كل من كريستيانو رونالدو قائد النصر، الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة، البرازيلي مالكوم لاعب الهلال، وكورنادو لاعب اتحاد جدة.



وتوهج الدون، في آخر جولتين من الدوري السعودي، حيث سجل 5 أهداف في مباراتين، ليصحح مسار العالمي الذي خسر في أول جولتين.

بينما تألق رياض محرز مع الأهلي، وساهم بشكل ملحوظ في حصد الراقي للعلامة الكاملة حتى الآن، بتسجيله لهدفين وصناعة آخر.

وأتاحت الرابطة للجماهير فرصة المشاركة بالتصويت، لاختيار اللاعب الأفضل في الجولة من خلال منصة "تويتر".