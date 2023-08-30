السعودية تدخل عالم دوري المقاتلين الأمريكي للفنون المختلطة

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين (PFL) الأمريكي للفنون القتالية المختلطة، في أحدث نموذج على التوجه الكبير للمملكة للاستثمار في قطاع الرياضة.

ويعتبر هذا الاتفاق، الأول الذي تبرمه شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية التي أعلن الصندوق تأسيسها مطلع الشهر الجاري بهدف "استضافة الفعاليات الرياضية العالمية" في المملكة، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وتسعى السعودية لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، وفي إطار سياسة تقوم على تعزيز مصادر القوّة الناعمة للمملكة، وهو أمر يأتي ضمن "رؤية 2030"، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة "سرج" بندر بن مقرن في بيان "يمثل اليوم علامة فارقة جديدة لشركة سرج حيث نقوم باستثمارنا الافتتاحي".

وأضاف "يهدف هذا الاستثمار إلى رعاية المواهب المحلية والإقليمية في فنون الدفاع عن النفس، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة، وتوفير فرص جديدة مباشرة للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع".

وقبل عقد من الزمان فقط، كان للفنون القتالية المختلطة التي تجمع بين عناصر قتالية عدة، من الملاكمة إلى الجودو ومواي تاي، عدد محدود من المتابعين في السعودية، لكن ذلك بدأ يتغير عندما استضافت المملكة مسابقة "قوّة الصحراء" الإقليمية الشهيرة في عام 2014.

ومنذ ذالك الحين، تزايدت شعبية الرياضة، مع صعود المقاتلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإنشاء مؤسسة وطنية للفنون القتالية المختلطة لتطوير المواهب السعودية.