شيخ العقل في إتصال مع المطران عبد الساتر: زيارة الراعي موضع اهتمام وترحيب

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت وفدًا، ضمّ: المحامي ايلي قرداحي، مستشار مطرانية بيروت والجبل للروم الكاثوليك، الدكتور سهيل ابو حلا، ومستشار البنك الدولي الدكتور منير حمزة.

تناول البحث قضايا متصلة بأوضاع منطقة الجبل والزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي في 8 ايلول المقبل.

وفي هذا السياق جرى اتصال بين الشيخ أبي المنى وراعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وقد جدد خلاله شيخ العقل “الترحيب بالزيارة التي هي موضع اهتمامنا جميعا كأبناء الجبل، وهي تأكيد على جوهر رسالة هذه المنطقة”.