مصرع 4 موظفين بالسكة الحديد إثر حادث تصادم بطريق أسيوط القاهرة الزراعي

لقي 4 موظفين بالسكة الحديد مصرعهم اثر حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي بمركز ديروط، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وورد إخطار إلى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالقرب من مدخل مدينة ديروط ووجود وفيات.

وعلى الفور، انتقل لموقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة رقم " 6213 أ. ه. س" نصف نقل تابعة لهيئة السكة الحديد منطقة المنيا و السيارة رقم " 4937 ي ر أ" ربع نقل.

ونتج عن الحادث مصرع كل من "كمال. م. ج" و "مصطفى. ج. ح" و " إسماعيل. ح. م" وشخص آخر مجهول الهوية" جميعهم موظفون بهيئة السكة الحديد منطقة المنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.