ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمستشفى جامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، اليوم، أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٨ تحت شعار (100 مليون صحة)، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدا على مشاركة جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيرس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال المستشفى الجامعي.

كما أطلقت الجامعة العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.